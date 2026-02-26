Maverick Games bestätigt, dass sein Debüt-Open-World-Rennspiel weiterhin wie geplant voranschreitet

HQ

Kürzlich kursierte ein Bericht, der enthüllte, dass sich der Entwickler Maverick Games von Amazon Game Studios getrennt hat, was bedeutet, dass Ersteres nicht mehr die Unterstützung des riesigen Publishers erhalten würde, um sein Debüt-Open-World-Rennspiel auf den Markt zu bringen.

Der Bericht ließ es so erscheinen, als würde Amazon den Entwickler fallen lassen und das in Großbritannien ansässige Studio nun einen schweren Kampf vor sich haben müsste, ihr erstes Spiel fertigzustellen und schließlich zu veröffentlichen. Anscheinend trifft das nicht ganz auf den Punkt.

Maverick Games hat seitdem eine Stellungnahme in den sozialen Medien veröffentlicht, in der es erklärt, dass es "Amazon Games für ihre Partnerschaft und Zusammenarbeit dankt" und dass "die Entwicklung unseres Debüttitels weiterhin so stark voranschreitet wie geplant." Das Studio sucht jedoch aktiv nach einem Partner, der das Spiel auf den Bauch bringen kann. idealerweise ein Verlag, der seinen "langfristigen Anspruch auf das IP" teilt.

Das ähnelt Amazons Sichtweise zu diesem Thema, die in einer Stellungnahme gegenüber The Game Business erklärten: "Wir haben großen Respekt vor dem Maverick Games-Team und dem fesselnden, erzählerisch getriebenen Fahrerlebnis, das sie schaffen. Diese Entscheidung gibt Maverick Games die Flexibilität, einen Publishing-Partner zu finden, dessen strategische Prioritäten besser darauf abgestimmt sind, ihr Spiel auf den Markt zu bringen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam während unserer Partnerschaft erreicht haben, und wünschen ihnen viel Erfolg in der Zukunft."