Mauga verstärkt die Panzerhelden von Overwatch 2 im Dezember

Jetzt, da die BlizzCon begonnen hat, hat Blizzard enthüllt, wer der nächste Hero sein wird, der in Overwatch 2 erscheinen wird. Nachdem Samoa sein Debüt im Shooter als neue Karte feierte, wird die Riege der Panzerhelden bald auch durch einen samoanischen Charakter verstärkt.

Dieser Charakter, der als Mauga bekannt ist, wird in Overwatch 2 erscheinen, wenn Saison 8 am 8. Dezember beginnt. In seinem Gameplay-Trailer unten könnt ihr euch ansehen, was er kann, und unten findet ihr auch einen Überblick über seine Fähigkeiten.



Brand-Kettengewehr - Diese Primärwaffe ist eine Minigun, die sich entzünden und Feinde verbrennen kann.



Volatile Chaingun - Diese Sekundärwaffe ist auch eine Minigun, nur dass diese in der Lage ist, kritische Treffer auf brennende Feinde zu landen.



Überrannt – ein unaufhaltsamer Sturmangriff, der in einem Sprung mit Rückstoßeffekt gipfelt.



Cardiac Overdrive – Füge Gegnern Schaden zu, um Gesundheit wiederherzustellen und Verbündete mit dieser Fähigkeit zu heilen.



Käfigkampf - Erhalte unendlich Munition in einem bestimmten Blasenbereich und binde und fange Feinde auch in der Zone.