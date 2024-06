Matthew Vaughn war schockiert über die Bewertungen von Argylle

HQ

Argylle kam dieses Jahr heraus. Dieses Jahr. Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an einen Flop Anfang 2023, aber nein, er hatte so wenig kulturelle Wirkung, dass ich vergaß, dass er überhaupt in den letzten sechs Monaten veröffentlicht wurde. Es scheint, dass die Reaktionen auf Matthew Vaughns Actionfilm ähnlich waren, und nur wenige Kritiker haben sich zurückgehalten.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine verriet Matthew Vaughn, dass er seine Wachsamkeit nachgelassen hat, wenn es um Argylle ging, und erwartete, dass die Leute es lieben würden. "Wir hatten Testvorführungen durchgeführt, die fantastisch gut gelaufen waren. Die Premiere war ein wirklich lustiger Abend, und es war, als würde man in die Snatch-Tage zurückkehren, in denen es so viel Aufregung gab. Und ich fing an, Kool-Aid zu trinken", sagte er.

Dann kamen die Kritiken, und Vaughn beschreibt die Erfahrung. "Wir haben Citizen Kane nicht gemacht, aber verdammt noch mal, dann kamen die Kritiken heraus und ich dachte mir: 'Moment, was habe ich getan, um diese Leute zu beleidigen?' Sie waren bissig", sagte er. "Ich sage keineswegs, dass der Film perfekt ist, aber ich fand ihn nicht beleidigend. Das hat mich überrascht."

Zumindest scheint Argylle ein Zuhause im Streaming gefunden zu haben. "Die Leute mögen es. Nichts würde mich glücklicher machen, als ein weiteres zu machen. Ich bekomme Texte, in denen steht: 'Wow, diese Kritiken waren verdammt hart!' Je mehr wir die Leute dazu bringen können, Argylle zu sehen, desto größer ist die Chance, dass wir einen weiteren machen. Ich würde gerne noch einen machen, wir haben ihn geplant", sagte er.

Möchten Sie ein anderes Argylle sehen?