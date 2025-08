Matthew Tkachuk wird zum Coverstar von NHL 26

EA Sports hat jetzt den Cover-Star für NHL 26 enthüllt, und es ist kein Geringerer als der Superstar der Florida Panthers, Matthew Tkachuk. Der Stürmer, der bereits zwei Stanley-Cup-Titel vorweisen kann, ist der erste Panthers-Spieler, der seit seinem Auftritt von Torhüter John Vanbiesbrouck bei NHL 97 das Cover ziert.

Neben der Ankündigung bestätigte EA auch, dass der erste Trailer des Spiels morgen (Mittwoch, 6. August) debütieren wird und viele Details über neue Funktionen, das Veröffentlichungsdatum und andere Leckerbissen enthüllt. EA beschreibt es wie folgt:

"Ein neues Kapitel wartet"

NHL 26 wird voraussichtlich diesen Herbst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ob es auch auf anderen Plattformen wie dem PC oder der gemunkelten Switch 2 erscheinen wird, bleibt abzuwarten, obwohl es nicht überraschend wäre. Wir müssen auf den Trailer warten, um mehr zu erfahren.

Also, was erhoffst du dir von NHL 26 ? Wird der Puck in diesem Jahr noch puckiger?