Matthew Perrys Assistent wurde zu 41 Monaten Haft verurteilt und damit die Saga um den Tod des Schauspielers beendet

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Vor einigen Jahren, im Oktober 2023, waren viele schockiert, als sie hörten, dass der Friends-Schauspieler Matthew Perry gestorben war – alles nachdem der Star nach einer Überdosis Ketamin tot in einem Whirlpool in seinem Garten aufgefunden worden war. Was zunächst wie eine Situation um Perrys langjährigen Kampf mit Substanzen schien, stellten medizinische Berichte bald fest, dass mehr dahintersteckte, was zu einem Gerichtsverfahren führte, das unter dem Vorwurf einer Verschwörung zur Vergabe von Ketamin mit Todesfolge eingeleitet wurde.

Einer der Personen, die mit diesen Vorwürfen konfrontiert waren, war Perrys persönliche Assistentin Kenneth Iwamasa, der sich im August 2024 schuldig bekannte, nachdem entdeckt wurde, dass Iwamasa und zwei Ärzte zusammengearbeitet hatten, um Perry in den zwei Wochen vor seinem Tod über 50.000 Dollar Ketamin zu liefern.

Nun, fast zwei Jahre nachdem Iwamasa sich schuldig bekannt hat, haben die Staatsanwälte im Bundesstaat Kalifornien eine Strafe festgelegt, wobei Iwamasa nun voraussichtlich 41 Monate Haft verbüßen wird, bevor er zwei Jahre überwachte Entlassung absitzt, alles zusätzlich zu einer Geldstrafe von 10.000 Dollar. Das ist eine mildere Strafe, als das Verbrechen bedeuten kann, da es zu 15 Jahren Bundesgefängnis hätte führen können.

Laut BBC News erschien Iwamasa am 27. Mai vor Gericht und entschuldigte sich bei Perrys Familie mit den Worten: "Es tut mir so leid für euch alle. Es tut mir einfach so leid, dass ich illegale Handlungen begangen habe, die ich für immer bereuen werde. Ich werde es mit ins Grab nehmen. Ich hoffe, ich werde eine warnende Geschichte für jemanden sein, der in meiner Position ist, bessere Entscheidungen zu treffen."

All dies geschieht, während US-Beamte ebenfalls behaupten, Iwamasa sei Teil einer Gruppe von Angeklagten gewesen, die Perrys Drogenabhängigkeit für Profit ausnutzten, wobei alle fünf Angeklagten sich schuldig bekannten und nun verurteilt wurden. Die sogenannte "Ketamin-Königin", die in die Situation verwickelt war, der Drogendealer Jasveen Sangha, wurde im April zu 15 Jahren Haft verurteilt; die beiden an der Situation beteiligten Ärzte, Dr. Salvador Plasencia und Dr. Mark Chavez, erhielten jeweils 30 Monate Haft und acht Monate Hausarrest. Und schließlich erhielt Erik Fleming, der Ketamin von Sangha beschaffte, Anfang Mai eine zweijährige Haftstrafe.