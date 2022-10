Matthew Perry schießt auf Keanu Reeves, bevor er sich selbst lobt

HQ

Matthew Perry hatte eine harte Zeit in seiner Karriere. Seit er aufgehört hat, ein beliebter Sitcom-Star bei Friends zu sein, ist ein Skandal nach dem anderen ans Licht gekommen und er kämpft mit allen möglichen Süchten. Jetzt, wie viele andere Stars in ihrem Lebensabend, hat er auch seine Memoiren geschrieben und dieses Buch, das offiziell am 1. November veröffentlicht wurde, hat frühe Emotionen aufgewühlt.

In Friends, Lovers and the Big Terrible Thing macht er einen Seitenhieb auf einen bestimmten Schauspieler, scheinbar ohne Grund. Diesmal ist es Keanu Reeves, der in die Schusslinie gerät, als er neben River Phoenix und Heath Ledger erwähnt wird. Laut Perry ist es seltsam, dass jemand wie Keanu Reeves leben darf, wenn große Denker wie River Phoenix und Heath Ledger nicht mehr unter uns sind. Er nutzt auch die Gelegenheit, sich selbst beiläufig Tribut zu zollen. Hier ist, was das Buch sagt:

"Warum sterben die ursprünglichen Denker wie River Phoenix und Heath Ledger, aber Keanu Reeves geht immer noch unter uns? River war ein besserer Schauspieler als ich; Ich war lustiger. Aber ich habe mich in unseren Szenen behauptet - keine Kleinigkeit, wenn ich Jahrzehnte später zurückblicke."

Als diese seltsame Übertretung von Variety entdeckt wurde, war Perry gezwungen, sich zu entschuldigen und er sagte, dass er nur zufällig einen Namen gewählt habe und dass es ihm leid tue und dass er sich natürlich anstelle von Kenau Reeves dort hätte wählen sollen; "Ich habe einfach einen zufälligen Namen gewählt, mein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte stattdessen meinen eigenen Namen verwenden sollen."

Wie Keanu selbst darauf reagiert hat, ist noch unklar, aber vielleicht hat er andere Dinge, mit denen er sich beschäftigen muss, wie zum Beispiel die Arbeit an Constantine 2.