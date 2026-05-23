Matthew McConaugheys Yellowstone Spin-off-Show wurde nicht gestrichen, um Platz für Dutton Ranch zu schaffen

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Es war ein arbeitsreicher Jahresstart für Yellowstone-Fans, denn wir wurden mit dem von Kayce geführten Spin-off Y: Marshals, der neuen Geschichte The Madison und kürzlich auch dem von Beth und Rip geführten Spin-off Dutton Ranch verwöhnt. Viele dieser Serien haben große Pläne für die Zukunft, aber angesichts dieser wachsenden Entwicklung – wie wirkt sich das auf die anderen, einzigartigeren Pläne für die größere Welt aus, nämlich die einst gemunkelte Serie, die eigentlich Matthew McConaughey vorstellen sollte?

Mit einigen Behauptungen, dass Dutton Ranch auf Kosten von McConaugheys Projekt gescheitert sei, versuchte Cole Hauser, bekannt für seine Rolle als Rip in Yellowstone, in einem kürzlichen Interview mit The Playlist jegliche Verwirrung zu zerstreuen und offenbaren, dass das Schicksal von McConaugheys Show überhaupt nicht mit Dutton Ranch zusammenhängt.

"Nein. Dutton war ein Einzelfall. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich bin mit Matthew befreundet, also hatten wir vor Jahren unterwegs ein kleines Gespräch, aber das hatte damit nichts zu tun. Es ging nur darum, wie wir diese beiden kreativen Wesen und Kelly nehmen und uns die Art von Fahrplan geben, um diese Charaktere weiter zu erschaffen und etwas Besonderes zu schaffen, das neu, herausfordernd und letztlich für das Publikum unterhaltsam ist."

Es ist unklar, ob wir jemals das von McConaughey geführte Yellowstone-Spin-off/Fortsetzungsprojekt bekommen werden, aber was wir wissen, ist, dass er und Hauser bald für die Netflix-Serie von Nic Pizzolatto zusammenarbeiten werden, in der sie Brüder spielen, die College-Sportarten in Amerika trainieren.