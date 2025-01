Matthew McConaughey und Woody Harrelson nehmen ihre True Detective Rollen für die Werbekampagne True to Texas wieder auf

Es gibt nur wenige bessere Einführungsstaffeln einer Serie als True Detective Staffel 1. Wir werden nicht über die Höhen und Tiefen sprechen, die die Serie danach durchgemacht hat, denn Matthew McConaughey und Woody Harrelsons Detektive bei der Jagd nach einem Serienmörder mit übernatürlicher Schärfe zu sehen, war ein TV-Ereignis, bei dem man einfach dabei sein musste.

Jetzt haben sie sich in ein Auto gepackt und sind wieder als ihre alten Charaktere auf die Straße gegangen, um das Filmemachen in Texas zu fördern. Sowohl McConaughey als auch Harrelson plädieren dafür, dass mehr Film- und Fernsehproduktionen in dem Bundesstaat gedreht werden, neben Dennis Quaid, Billy Bob Thornton und Renée Zellweger.

Die Anzeige, die McConaughey selbst in den sozialen Medien gepostet hat, wurde von Nic Pizzolatto, dem Schöpfer der Serie,True Detective geschrieben und inszeniert. Es ist wahrscheinlich, dass dies das letzte Mal sein wird, dass wir diese beiden TV-Ikonen in diesen Rollen sehen werden, aber es ist eine schöne Erinnerung daran, wie gut die erste Staffel war.

