Matthew McConaughey über die erste Staffel von True Detective: "Es war eines der großen Ereignisse im Fernsehen"

Obwohl es einige Höhen und Tiefen gab, war True Detective größtenteils eine ziemlich hervorragende Dramaserie, die sehr denkwürdiges und qualitativ hochwertiges Fernsehen bot. Wenn man jedoch den begeisterten Zuschauer fragen müsste, welche Staffel der Serie die beste war, würden viele wahrscheinlich auf die erste Staffel verweisen, in der sowohl Matthew McConaughey als auch Woody Harrelson die Hauptrollen spielten.

Ersterer hat kürzlich in einem Interview mit Variety über seine Zeit bei der Arbeit an dieser Serie gesprochen. Ursprünglich sollte McConaughey über seine Rückkehr zur Schauspielerei in der kommenden The Rivals of Amziah King sprechen, wurde aber zu True Detective befragt, wo er die große Aussage machte, dass er glaubt, dass Staffel 1 die beste bleibt.

"Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ja, es gibt eine Menge daran, die ich geschätzt habe. Meine Lieblingsstaffel – und ich habe das Gefühl, dass ich das objektiv sagen kann – ist Staffel 1. Ich bin zufällig in dieser Serie, also dachte ich, das ist unglaublich, unglaubliches Fernsehen und eine großartige Serie. Ich habe es wöchentlich geschaut, wie alle anderen auch, am Sonntagabend, und das war ein Ereignis für mich. Und ich konnte mich zurücklehnen und das genießen. Ich liebte den Vortrag über den Wasserspender am Montagmorgen. Obwohl ich es geschafft habe, habe ich irgendwie vergessen, was als nächstes passieren würde. Es war eines der großen Ereignisse im Fernsehen."

Stimmst du McConaughey zu oder glaubst du, dass eine andere Staffel von True Detective aus den anderen heraussticht?