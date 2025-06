Matthew McConaughey tritt in seiner ersten Hauptrolle seit Jahren in der Apple TV+-Sendung The Lost Bus auf Die Dramaserie handelt von einem Busfahrer, der in einen Waldbrand fährt, um eine Gruppe von Kindern zu retten.

Apple scheint in letzter Zeit eine kokette Beziehung zum Feuer zu haben. Wir können uns nicht nur auf das Brandstiftungsdrama Smoke Ende dieses Monats freuen, sondern bald darauf auf ein Drama, das sich um einen Mann dreht, der kopfüber in einen tödlichen Waldbrand fährt. Dieses bevorstehende Projekt ist als The Lost Bus bekannt und es handelt sich um einen Film, der zu einem unbestimmten Datum "zu einem späteren Zeitpunkt" zu Apple TV+ kommt. Er dreht sich um einen Schulbusfahrer, der die mutige und mutige Entscheidung trifft, kopfüber in einen gefährlichen Waldbrand zu fahren, um 22 Kinder und ihren Lehrer vor einem grausamen Schicksal zu retten. Der Film ist interessant, weil er Matthew McConaughey in der Hauptrolle spielt, eine Position, die der Schauspieler seit Jahren nicht mehr ausgefüllt hat. Es ist eine Art Rückkehr zu alter Form für den texanischen A-Lister, der hier an der Seite von America Ferrera auftritt.Captain Phillips Regisseur Paul Greengrass ist auch bei diesem Streifen am Pult. Während wir auf genauere Informationen zu The Lost Bus warten, könnt ihr euch unten den erschütternden Teaser-Trailer ansehen. HQ