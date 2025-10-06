Matthew McConaughey reagiert auf True Detective Reunion-Gerüchte

Die erste Staffel von True Detective erwies sich als eine echte Stunde für das Prestige-Fernsehen. Große Stars, fesselnde Geschichten und ein Aufhänger, der einen bis zum Abspann der letzten Folge in seinen Bann zog. Die Leistungen von Matthew McConaughey und Woody Harrelson waren so gut, dass die Fans auch nach mehr als einem Jahrzehnt noch mehr wollen, aber ob eine Rückkehr möglich ist, bleibt ungewiss.

Im Gespräch mit NME sprach McConaughey das Gerücht an, dass Serienschöpfer Nic Pizzolatto die ursprüngliche Gang wieder zusammenbringen würde und ob er bereit wäre, zurückzukehren. "Es gibt Aufregung, ja, aber ich habe noch kein Drehbuch gesehen. Als ich True Detective las, war alles, was aus Rust Cohles Mund kam, glühend. Das Drehbuch brannte, also muss die Ausführung [einer Fortsetzung] einen weiteren Schritt gehen", sagte McConaughey.

"Wir sind begeistert von der Idee, aber es ist nicht mehr als eine Idee. Wenn Nic etwas zu Papier bringt, das Woody und ich für gut genug halten, wäre das nicht einmal eine Wahl. Wir schauten es uns an und sagten: 'Es muss passieren'. Es muss aber verdammt gut sein, denn wir haben einen ziemlich guten Präzedenzfall geschaffen!"

Pizzolatto verriet im Mai, dass er eine Idee für eine Geschichte mit McConaugheys und Harrelsons Charakteren hatte, aber es scheint, dass zuerst ein Drehbuch produziert werden muss, das der ersten Staffel ebenbürtig ist, um die Schauspieler wieder einzubeziehen.