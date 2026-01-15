Matthew McConaughey hat sein Markenzeichen "alright, alright, alright" als Marke eingetragen

HQ

Schauspieler Matthew McConaughey hat den ersten Schritt unternommen, um sich und sein Image davor zu schützen, von künstlicher Intelligenz missbraucht und misshandelt zu werden. Laut The Wall Street Journal hat der texanische Star mehrere seiner berühmtesten Sätze und Sätze als Marke geschützt, darunter das "alright, alright, alright", das 1993 mit Dazed and Confused populär wurde.

Es heißt, dass dieses Markenzeichen-Initiativ in der Hoffnung erfolgte, dass McConaughey die Verantwortung für seine eigene Stimme, sein Aussehen und seinen Auftrittsstil behält – eine recht düstere Prämisse, die zeigt, wie sehr KI die Welt beeinflusst.

Wie bei den anderen Dingen, die von McConaughey und seinen Anwälten bei Yorn Levine markenrechtlich geschützt wurden, gibt es einige kurze Videos, die scheinbar als präventive Maßnahme zur Verteidigung gegen aufdringliche KI geschützt werden.

Im Gespräch mit WSJ erklärte McConaughey, warum er diese Maßnahmen ergriffen hat, und bemerkte: "Mein Team und ich wollen wissen, dass, wenn meine Stimme oder mein Abbild verwendet wird, es daran liegt, dass ich es genehmigt und unterschrieben habe. Wir wollen eine klare Grenze um das Eigentum schaffen, wobei Zustimmung und Zuschreibung in einer KI-Welt die Norm sind."

Der Krieg gegen KI ist besonders volatil in der Unterhaltungswelt, wo Technologie genutzt wird, um das Aussehen von Sternen nachzubilden und sogar schlampige und offensichtlich gefälschte Versionen bestehender Projekte zu erstellen. Selbst mit den neuesten Richtlinien von SAG-AFTRA müssen Darsteller offensichtlich zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich vor Missbrauch und ohne deren Zustimmung zu schützen.