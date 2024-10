Matthew McConaughey bereitet uns auf das Treffen mit den Mara-Yama im neuen Exodus Trailer vor

HQ

Es ist die unheimlichste Zeit des Jahres, was bedeutet, dass es keinen besseren Moment gibt, um die Sterne zu erreichen und den Schrecken zu begegnen, die im Dunkeln lauern. Genau das erwartet uns, wenn Archetype Entertainment mit Exodus an den Start geht.

Wir wurden zum ersten Mal auf der The Game Awards im Jahr 2023 mit dem Spiel vertraut gemacht, wo uns ein Trailer gezeigt wurde, der die Beteiligung des Schauspielers Matthew McConaughey als Charakter enthüllte, dem die Spieler anscheinend begegnen werden. Jetzt haben wir einen gruseligen neuen Trailer erhalten, der erneut McConaugheys Rolle in Exodus andeutet, eine Rolle, die teils Erzähler, teils Reisender, teils Überlebenskünstler, teils Außenseiter ist, die genauen Einzelheiten sind unklar. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass dieser Charakter C.C. Orlev heißt und dass er entweder versucht, die Menschheit vor einer tödlichen Celestial außerirdischen Fraktion namens Mara-Yama zu warnen... Oder vielleicht versucht er, uns in ihrem Namen eine Falle zu stellen...? Schauen Sie sich den Trailer unten an, um sich selbst ein Urteil zu bilden.

Gemäß der Geschichte, die Exodus erzählen wird, fügt die offizielle Synopsis hinzu: "Die Menschheit, die vor einer sterbenden Erde geflohen ist, hat eine neue Heimat in einer feindlichen Galaxie gefunden - hier sind wir die Außenseiter, die um unser Überleben kämpfen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Reisenden, der letzten Hoffnung der Menschheit. Deine Aufgabe ist es, zu fernen Sternen zu reisen, um außerirdische Waffen und Technologie vom mächtigsten Feind des Universums zu stehlen: den Himmlischen. Es gibt jedoch einen Haken - die Zeitdilatation. Die Tage für die Reisenden auf interstellaren Missionen liegen Jahrzehnte zurück. Die Opfer, die die Spieler bringen, um ihre Lieben zu schützen, werden sich auf ihre gesamte Zivilisation für kommende Generationen auswirken. Wenn die Spieler nach Hause zurückkehren, werden sie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen konfrontiert und müssen entscheiden: Wie viel sind sie bereit zu opfern?"

Wir haben immer noch kein festes Datum, auf das wir uns für Exodus freuen können, aber uns wurde gesagt, dass Archetype "noch größere Pläne für 2025 " hat, also bleiben Sie vielleicht dran, um im neuen Jahr mehr zu erfahren.