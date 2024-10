Matthew Lillard kehrt für die Fortsetzung von Five Nights at Freddy's zurück

Der Five Nights at Freddy's Film hat die Welt wirklich im Sturm erobert. Die Live-Action-Adaption des erfolgreichen Horrorspiels kam in die Kinos und erzielte Hunderte von Millionen Dollar an Ticketeinnahmen, was die Produktionsfirma Blumhouse dazu veranlasste, ziemlich schnell grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben.

Diese Fortsetzung befindet sich schon seit einiger Zeit in der Vorproduktion, wird aber bald auch mit den Dreharbeiten beginnen. Dies wurde Collider von Matthew Lillard bestätigt, der trotz der wilden Ereignisse am Ende des ersten Streifens auch seine Beteiligung an der Fortsetzung bestätigt hat.

Lillard erklärte: "Heute Morgen habe ich eine SMS mit meinen Daten bekommen. Also, meine Termine sind Anfang November und eine weitere Reihe von Terminen. Also werden wir arbeiten. Ich bin wirklich begeistert. Ich finde das Drehbuch fantastisch."

Five Nights at Freddy's 2 wird nächsten Monat mit der Produktion beginnen, um sich auf einen großen Kinostart im Dezember 2025 vorzubereiten. Freust du dich schon auf diesen Horror-Nachfolger?