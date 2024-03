Matthew Lillard kehrt als Shaggy aus Scooby-Doo zurück

HQ

Matthew Lillard hat der Figur des Shaggy in den Live-Action-Versionen von Scooby-Doo in den frühen 2000er Jahren eine wirklich denkwürdige Wendung gegeben, aber obwohl dies der Fall war, wurde er nicht als die Figur im animierten Scoob! Film. Während dies dazu führte, dass viele Fans enttäuscht waren, hat Lillard nun bestätigt, dass er in die Rolle zurückkehren wird.

Im Gespräch mit Toonado wurde Lillard nach dem bevorstehenden Scooby-Doo-Projekt gefragt, mit dem er in Verbindung steht, wo er erwähnte:

"Ich bin wirklich begeistert von [Scooby-Doo]. Ich kann noch nicht wirklich darüber sprechen, aber es gibt ein neues Projekt, mit dem ich in Verbindung gebracht werde, das es Kindern ermöglicht, sich in ein Scooby-Doo-Abenteuer zu begeben. Das macht super viel Spaß. Für mich ist das mein Hauptberuf. Es ist mein tägliches Brot.

"Für mich, der ich so viele Jahre lang Shaggy war und Platz für diese Rolle gehalten habe, während ich Casey Kasem ehre, weiß ich, dass ich diesen Teil irgendwann an die nächste Generation weitergeben werde, so wie er es getan hat. Ich fühle mich geehrt, das so lange zu tun, wie sie mich haben. Scooby-Doo ist in der einen oder anderen Funktion immer im Kreislauf. Entweder machen wir einen Zeichentrickfilm oder einen Film oder einen Werbespot für irgendetwas."

Da das Projekt derzeit noch nicht angekündigt ist, ist unklar, wie dieses kommende Scooby-Doo-Projekt aussehen wird, aber so oder so ist es großartig, Lillard wieder als Shaggy zu sehen.