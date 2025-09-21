Matthew Lillard hat Springtrap in Dead by Daylight nicht gespielt, um seine Leistung für Five Nights at Freddy's 2 zu retten

HQ

Wenn Sie noch nicht vollständig mit Ihrer FNAF-Geschichte vertraut sind, fragen Sie sich vielleicht, warum Matthew Lillard im zweiten Film als William Afton zurückkehrt. Immerhin ist er gestorben, nicht wahr? Nun, Afton hat die Angewohnheit, zurückzukommen, und wie Lillard selbst sagte, ist er "der Voldemort des Universums".

In einem Gespräch mit Bloody Disgusting sprach Lillard über seine Vorliebe für Afton als Charakter und darüber, dass er im kommenden Film Springtrap spielen wird. "Dead by Daylight, das Videospiel, wollten sie sogar, dass ich die Springtap-Linien mache." sagte Lillard. "Ich dachte mir: 'Ich mache Springtap erst, wenn ich Springtap im Film mache.' Der einzige Weg, wie ich Springtap mache, ist, dass die Leute den Film am 5. Dezember sehen! Und dann machen wir noch ein drittes."

Kluge Werbung für den Film von Lillard, aber einige FNAF-Fans hätten gerne seine Stimme in Dead by Daylight gehört. Der erste Film Five Nights at Freddy's hat an den Kinokassen viel Geld eingespielt, und selbst wenn der zweite Film den Halloween-Ansturm verpasst, indem er im Dezember in die Kinos kommt, besteht immer noch eine große Chance, dass der Blitz dank der Popularität des Franchise zweimal einschlägt.