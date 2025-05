Matthew Goode spielt in der Netflix-Serie Dept. Q einen schwer zu übertreffenden Detektiv

Netflix hat einen ersten Blick auf eine kommende Dramaserie geworfen, die noch in diesem Monat debütieren soll. Es ist bekannt als Dept. Q und es ist eine Serie, die einem ruppigen und unsympathischen englischen Detektiv aus Schottland folgt, der versucht, einen Cold Case zu lösen. Diese Person wird von Matthew Goode gespielt und die Serie selbst wurde von Scott Frank von The Queen's Gambit geschrieben und inszeniert.

Da Dept. Q dem Debüt immer näher rückt, ist ein erster Trailer für die Serie eingetroffen, den ihr unten in voller Länge sehen könnt. Darin lernen wir den Rest der Besetzung kennen, zu der Chloe Pirrie, Jamie Sives, Mark Bonnar, Alexej Manavelov, Leah Byrne, Kate Dickie, Kelly Macdonald, Shirley Henderson und Tom Bulpett gehören.

Worum es in der Serie konkret geht, heißt es in der Inhaltsangabe: "Dept. Q ist eine Adaption der gleichnamigen Romane des dänischen Autors Jussi Adler-Olsen. Die Serie dreht sich um Carl Morck, einen ehemaligen Top-Detektiv in Edinburgh, der mit einem neuen Cold Case betraut wird, während er nach einem Angriff, bei dem seine Partnerin gelähmt und ein weiterer Polizist getötet wurde, von Schuldgefühlen geplagt wird.

Werden Sie am 29. Mai Dept. Q schauen?