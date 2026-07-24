Mattel und Hot Wheels kündigt stunning Warthog Bauset an

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Gestern haben alle, die eine der teureren Editionen vorbestellt haben, früh mit Halo: Campaign Evolved begonnen, sodass die Leute bereits mitten im Kampf auf der Ringwelt im Remake des 25 Jahre alten Halo: Combat Evolved sind. Neben der Ringwelt und dem Master Chief gab es ein weiteres Element, das im Original ikonisch wurde: das Warthog.

Seit der Veröffentlichung des Spiels wurde das beliebte UNSC-Geländefahrzeug in der Realität mehrfach nachgebaut; das Modell tauchte in Spielen wie Forza Horizon 4 und Rocket League auf; und in den Halo-Spielen gibt es immer eine obligatorische lange Strecke, auf der wir im Warthog schnell fahren sollen.

Nun haben Mattel und Hot Wheels angekündigt, dass wir bald unseren eigenen Warthog bauen können, da das UNSC M12 Warthog-Bauset auf der San Diego Comic-Con zum 25-jährigen Jubiläum der Serie vorgestellt wurde. Er besteht aus insgesamt 935 Lego-ähnlichen Teilen und ist im Maßstab 1:22 gebaut (auf den untenstehenden Bildern zusammen mit einem Druckgussmodell von Hot Wheels, das im Maßstab 1:64 ist und ebenfalls enthalten ist). Dieser Warthog verfügt über das klassische Fahrwerk sowie eine Abhängstange mit einem Haken vorne und ist entweder mit dem klassischen Minigun oder der Gauss-Kanone bewaffnet.

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