Mattel und die Formel 1 kooperieren für F1 Hot Wheels

Der Spielzeughersteller Mattel und die Formel 1 haben eine Partnerschaft angekündigt, die die Entwicklung von FHot Wheels 1-Modellen vorsieht. Im Rahmen dieser Partnerschaft, die als Teil der Mattel Creations -Reihe debütiert, werden Modelle der Autos jedes der F1-Teams im Maßstab 1:64 für Sammler oder für Jugendliche, die spielen möchten, zur Verfügung gestellt.

Zum Auftakt beginnt die Partnerschaft mit einem "einzigartigen Sammler-Druckguss", der das aktuelle F1-Chassis aufgreift und es mit Hot Wheels und F1-Branding gestaltet. Dieses Auto ist kein Teamauto, aber es wird austauschbare Räder, eine Karosserie und ein Chassis aus Vollmetall sowie ein F1-Gussteil haben.

Roberto Stanichi, Executive Vice President of Hot Wheels und Head of Vehicles and Building Sets bei Mattel, sagte über die Partnerschaft: "Wir haben ein Programm zusammengestellt, das es Kindern ermöglicht, den Nervenkitzel des F1-Rennsports nachzuahmen, indem sie wie die Profis fahren und sich mit unseren treuen Communitys auf globaler Ebene austauschen können. Wie bei Hot Wheels dreht sich auch bei der Formel 1 alles um Nervenkitzel und Fahrzeugleistung, und die breite Kollektion, die wir kreiert haben, wird die F1-Fangemeinde auf die nächste Stufe heben, zusammen mit zusätzlichen Berührungspunkten mit den Verbrauchern wie digitalen und Einzelhandelsaktivierungen."

Es wurde uns mitgeteilt, dass wir ab dem Jahr 2025 mit dem Eintreffen dieses ersten Fahrzeugs und in den darauffolgenden Jahren mit einer breiteren Produktpalette rechnen können, da es sich um eine langfristige Zusammenarbeit handelt.

