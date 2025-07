Mattel und Capcom haben eine Zusammenarbeit zwischen WWE und Street Fighter angekündigt

HQ

Crossover und Kollaborationen in der Gaming-Welt sind heutzutage an der Tagesordnung, und es ist selten, dass wir von irgendetwas überrascht werden. Allerdings müssen wir zugeben, dass das, was Mattel und Capcom gerade am San Diego Comic-Con 2025 angekündigt haben, nicht etwas war, was wir für das Jahr auf unserer Bingokarte hatten.

Es ist WWE x Street Fighter, kurz gesagt, WWE-Stars "cosplayen" als Street Fighter Charaktere. Dies sind diejenigen, die vorgestellt wurden:



Ultimate Warrior als Blanka



Der Fels als M. Bison



Rey Mysterio als Ryu



John Cena als Guile



Die Kämpfer werden in Verpackungen verkauft, die von klassischen Street Fighter Arcade-Automaten inspiriert sind. Wir wissen noch nicht, wann wir sie in den Läden finden werden, aber schaut euch diese Schönheiten unten im Bluesky-Beitrag an. Jetzt drücken wir die Daumen, dass diese auch als Skins in Street Fighter VI erscheinen.