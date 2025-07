Mattel erweitert Barbies Inklusivsortiment um Diabetikerpuppe

HQ

Mattel hat in letzter Zeit daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Menschen Barbie als inklusiv ansehen, und hat dies getan, indem es eine Reihe von Puppen anbietet, die jeweils bestimmte Bedingungen haben. Das neueste ist eine Diabetikerpuppe, da dieses neue Spielzeug dazu gedacht ist, dass sich diejenigen, die an Typ-1-Diabetes leiden, besser repräsentiert fühlen, und dies geschieht durch das Angebot einer Puppe, die ihr eigenes CGM am Arm und eine tragbare Insulinpumpe hat.

Auf die Frage, warum Mattel eine Barbie-Puppenoption für Diabetiker anbieten wollte, erfahren wir in einer Pressemitteilung von Krista Berger, Senior Vice President of Barbie und Global Head of Dolls: "Barbie trägt dazu bei, die frühe Wahrnehmung der Welt durch Kinder zu prägen, und indem wir Krankheiten wie T1D widerspiegeln, stellen wir sicher, dass sich mehr Kinder in den Geschichten wiederfinden können, die sie sich vorstellen, und in den Puppen, die sie lieben."

Die Puppe kommt auch in einem blauen Polka-Dot-Outfit und hat eine Handtasche, die sie mit sich herumtragen kann, um sogar ihre Insulinpumpe zu verstauen. Mattel hat sich sogar mit Breakthrough 1TD zusammengetan, um sicherzustellen, dass die medizinischen Geräte der Puppe genau gestaltet wurden.

Die Puppe ist ab sofort im Handel und im Mattel Shop erhältlich.

