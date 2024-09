Matt Smith fordert: „Wir sollten mutige, moralisch komplexe Geschichten erzählen!"

HQ

House of the Dragon hat sich als würdiger Nachfolger von Game of Thrones erwiesen, was zum großen Teil Matt Smith zu verdanken ist, der den freimütigen und moralisch fragwürdigen Daemon Targaryen spielt.

Privat ist er offenbar so freimütig wie seine Figur, und er hat schon früher sogenannte "Triggerwarnungen" kritisiert, die uns sagen, was wir von Filmen und TV-Serien-Episoden erwarten können. Nun hat er das erneut kritisiert und in der Sunday Times das Konzept scharf kritisiert:

"Das ist der verdammte Punkt. Wir sollten moralisch schwierige Geschichten erzählen, gerade in der heutigen Zeit."

Um Triggerwarnungen zu vermeiden, befürchtet Smith, dass die Studios anfangen werden, verwässerte Produktionen zu veröffentlichen, die sich einfach nicht gleich anfühlen, und er fuhr fort:

"Es ist in Ordnung, sich unwohl oder provoziert zu fühlen, wenn man ein Gemälde oder ein Theaterstück anschaut, aber ich mache mir Sorgen, dass alles heruntergeschraubt und verdummt wird. Wir sagen den Zuschauern, dass sie Angst haben werden, bevor sie etwas gesehen haben."

Smith war auch damit noch nicht fertig und fuhr fort zu sagen, dass der Zweck der Kunst darin besteht, auf verschiedene Weise bewegt zu werden, und wenn man das nicht tut, hat es keinen Sinn:

"Ist es nicht wichtig, schockiert, überrascht zu sein?

Zu viel Kontrolle über Geschichten und die Angst, sie herauszubringen, weil das Klima auf eine bestimmte Weise ist, ist eine Schande. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Triggerwarnungen einverstanden bin."

Was halten Sie von dem Konzept der Triggerwarnungen in der Unterhaltungsindustrie?