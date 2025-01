Matt Reeves verrät, was es bräuchte, um The Batman in das DCU aufzunehmen

HQ

Während James Gunns DCU voller Hoffnung zu sein scheint, wie im Superman-Teaser gezeigt, und Matt Reeves' The Batman-Universum voller Mut und Schärfe zu sein scheint, könnten die beiden kollidieren. Zumindest geht das nach Reeves selbst, der mit Josh Horowitz auf dem roten Teppich der Golden Globes sprach.

"Es kommt wirklich darauf an, ob es Sinn macht oder nicht." sagte Reeves. "Es gab eine Geschichte, die ich erzählen wollte, wir nennen sie die epische Krimi-Saga und all das, was die Stoßrichtung dessen war, was wir machen wollten, und es war mir wichtig, das ausspielen zu können."

Während Reeves auf jeden Fall für die Idee zu haben scheint, wenn alles gut geht, konzentriert er sich in erster Linie auf sein Universum. "Was die Zukunft bringt, kann ich Ihnen nicht wirklich sagen, ich habe im Moment keine Ahnung, außer dass ich jetzt den Kopf darüber habe, The Batman 2 zu drehen und es zu etwas wirklich Besonderem zu machen, was natürlich das Wichtigste ist."

The Batman Part II wurde kürzlich auf 2027 verschoben, was für viele Fans des Originalfilms von 2022 ein Schlag war. Dennoch können sich DC-Fans in der Zwischenzeit auf viel freuen, solange James Gunns neues DCU dem Hype gerecht werden kann.