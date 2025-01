Matt Reeves gibt uns ein Update zu The Batman Part II

HQ

The Batman Part II ist noch weit über zwei Jahre entfernt, aber trotz der Verzögerung ist es einer der am meisten diskutierten Comicverfilmungen der Neuzeit. Die Fans verlangen nach mehr vom Battinson-Universum, und so versuchte Deadline, auf dem roten Teppich der Golden Globes mehr Details über Regisseur Matt Reeves zu erfahren.

Im Video unten bleibt Reeves mit Details über das Projekt angemessen vage, hatte aber Folgendes zu sagen: "Wir drehen dieses Jahr... Ich bin wirklich aufgeregt, es zu machen... Wir machen etwas, das absolut dort weitermacht, wo die Geschichte herkommt, aber ich hoffe, dass die Leute davon wirklich überrascht sind."

Es wurden keine Details zur Handlung bekannt gegeben, also müssen wir einfach abwarten und sehen, was Reeves sich kurz vor der Premiere des Films einfallen lässt. In der Zwischenzeit haben wir Gerüchte gehört, dass Mr. Freeze der nächste Bösewicht im The Batman-Universum sein wird. Glaubst du, dass dies ein passender Feind für The Batman Part II ist?