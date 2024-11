Matt Reeves erklärt, warum Batman in The Penguin abwesend ist

HQ

The Penguin ist gerade zu Ende gegangen, und während die meisten wahrscheinlich noch von der Wendung am Ende des Finales erschüttert sind, fragen sich viele Leute vielleicht, wie Oswald Cobb es geschafft hat, all dieses Verbrechen in Gotham zu begehen, ohne dass ihm eine gewisse Fledermaus im Nacken sitzt.

Nun, Matt Reeves hat die Antwort. Im Gespräch mit Digital Spy verriet Reeves, dass es Battinson im Moment sehr schwer fällt, Batman zu sein. "Dies war eine Zeit großer Unruhen in der Stadt, es ist buchstäblich die Woche, nachdem [die Ereignisse von The Batman] passiert sind", sagte er. "Ein Großteil der Stadt ist verzweifelt, so dass die Polizei nicht überall hinkommen kann, es gibt überall Kriminalität, es ist eine sehr, sehr gefährliche Zeit. [Batman] ist da draußen und versucht, sich mit den Nachwirkungen von allem auseinanderzusetzen, was passiert ist, wofür er sich bis zu einem gewissen Grad selbst die Schuld gibt."

Cobb mag sich selbst zum Kingpin gemacht haben, aber wenn Batman sich zusammenreißt und zurückkehrt, werden wir die beiden sicherlich wieder aufeinanderprallen sehen. Wenn überhaupt, hat The Penguin zu diesem Zeitpunkt nur noch mehr von seinem Rücken auf seinen Rücken gelegt.

Mit Blick auf The Batman Part II gibt Reeves zu, dass Batman es in dem Film "sehr schwer finden wird, Batman zu sein", da eine Vertrauenskrise auf unseren Kreuzritter mit Umhang zukommt.