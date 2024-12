Matt Reeves enthüllt Batmans Kämpfe in The Batman Part II

HQ

Die Fans von The Batman warten gespannt auf die Fortsetzung, und Regisseur Matt Reeves hat spannende Details darüber verraten, was in The Batman Part II kommen wird. Nach den verheerenden Ereignissen, die der Riddler im ersten Film verursacht hat, verriet Reeves, dass sich die Fortsetzung auf Batmans innere Kämpfe konzentrieren wird. Während Gotham immer tiefer ins Chaos stürzt, wird Bruce Wayne gezwungen sein, sich den moralischen Grauzonen der Gerechtigkeit zu stellen, etwas, das er noch nie zuvor tun musste.

In einem Interview mit Digital Spy erklärte Reeves, dass Batman die Welt nicht mehr in Schwarz-Weiß sehen wird. Da die Korruption tief in der Stadt verwurzelt ist, verschwimmen die Grenzen zwischen Recht und Unrecht, was es für den Dunklen Ritter schwieriger macht, seinen Platz zu finden. Diese moralische Verwirrung wird in der Fortsetzung eine große Rolle spielen, da die Turbulenzen in Gotham die heutige geteilte Welt widerspiegeln.

Reeves verriet auch, dass die Ereignisse in der HBO-Serie "The Penguin" in den Konflikt des nächsten Films einfließen und der Geschichte weitere Ebenen hinzufügen werden. Mit einem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2026 können sich die Fans auf eine spannende, actiongeladene Fortsetzung der Reise des Dunklen Ritters freuen.

Kann sich Batman an eine Welt anpassen, in der Recht und Unrecht nicht mehr klar sind?