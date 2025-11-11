Matt Fraction ist sich nicht sicher, ob es tatsächlich eine neue Batman-Geschichte gibt, merkt aber an, dass es in Ordnung ist, da er "nicht neu erfunden werden muss"

HQ

Der Comic-Autor Matt Fraction erlebt derzeit einen immensen Erfolg, da seine kürzlich gestartete Batman -Serie mit großem Tamtam angekommen ist und bereits zu einem der meistverkauften Comics des Jahres geworden ist, obwohl sie erst im September gestartet ist. Zu diesem Zweck haben wir kürzlich mit dem Autor über diesen Erfolg gesprochen und darüber, dass er überhaupt nicht darauf vorbereitet war.

Aber im selben Interview, das ihr unten mit lokalisierten Untertiteln sehen könnt, haben wir auch mit Fraction über die Herausforderungen beim Schreiben eines neuen Batman Handlungsbogens gesprochen und darüber, wie er es gemacht hat, eine neue Geschichte mit der berühmten und mittlerweile ziemlich alten Comicfigur zu erzählen.

"Es gab Batman-Geschichten, die in den letzten 1.063 Monaten der menschlichen Existenz nacheinander erzählt wurden. Ich weiß nicht, ob es da draußen eine neue Batman-Geschichte gibt", begann Fraction. "Weißt du was? Es fühlt sich an, als wäre es Rock'n'Roll im 4-4-Takt. Es ist wie... Wenn ich verrückt werden will... Dafür gibt es andere Orte. Wenn ich die Batman-Geschichte finde, denke ich mir: 'Oh, was wäre, wenn die Zeit nicht existieren würde?' Das fühlt sich im Moment nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, dass ich versuche zu liefern... Nur Hits. Es sind nur Knaller. Es ist erkennbar, oder? Aber wir lieben es trotzdem. Aus gutem Grund. Es funktioniert. Es ist eine Struktur, die all das andere Zeug aufnehmen kann."

Fraction erklärt weiterhin, dass das Schreiben von Batman wie das Entscheiden im Sport ist und dass man ziemlich mutig sein muss, um es durchzuziehen.

"Also möchte ich wirklich unterhaltsame und befriedigende Geschichten über meinen Lieblingssuperhelden schreiben.

Und das ist das Ziel. Und wenn ich einen Moment erreiche, an dem ich formell mutig werden kann, okay. Aber ich denke, da ist etwas formal Kühnes. Aber ich versuche einfach zu mögen... Die gut umgesetzten Fundamentaldaten fühlen sich ähnlich kühn an. Es fühlt sich an, als würdest du das Sagen haben. Es wäre so, als würdest du auf einen Fußballplatz gehen, einen Fußballplatz, und du zeigst einfach auf das Netz. Wie, das war's, beim Anpfiff, da kommt es. Das ist es, was wir versuchen."

Er schließt mit der Aussage, dass Batman heute sehr ähnlich ist wie vor Jahren, aber dass es in Ordnung ist, da die Figur die coolste von allen ist und nicht neu erfunden werden muss.

"Ich werde versuchen, Batman-Geschichten so gut wie möglich zu liefern, mit all den Mitteln und der Erfahrung, die ich habe. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber. Aber das Ziel ist nicht, das Rad neu zu erfinden, aber lassen Sie uns die Leute daran erinnern, warum Räder großartig sind. Batman ist der coolste Charakter. Er hat das coolste Kostüm, die coolsten Bösewichte, das coolste alles. Lass uns das einfach machen. Es muss nicht neu erfunden werden. Es sind 85 Jahre, in denen wir das nicht waren."

So wie es aussieht, gibt es drei Ausgaben des Fraction-Comics Batman in freier Wildbahn, wobei die letzte letzte Woche erschienen ist.