Matt Dinniman über das Ende von Dungeon Crawler Carl: "Ich habe keine Ahnung, wie es enden wird, ich bin genauso gespannt wie ihr."

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Wenn es eine Buchreihe gibt, von der heutzutage jeder gehört hat, von der aber nicht so viele tatsächlich gelesen haben oder wirklich wissen, worum es geht, dann ist es Dungeon Crawler Carl, geschrieben von Matt Dinniman. Die Handlung ist ziemlich weit hergeholt, aber es ist eine Lektüre, die nur halb so viel Spaß macht wie fesselt, und es überrascht nicht, dass man mehrere der acht bisher auf Englisch veröffentlichten Bände auf einmal verschlingen kann. Aber um Carls Geschichte – und die von Prinzessin Donut, seiner Katze – zu einem Abschluss zu führen, braucht man mehr Papier.

Während unserer Berichterstattung über das Celsius 232 2026 Fantasy-, Horror- und Science-Fiction-Festival, das in diesem Jahr seine fünfzehnte Ausgabe feierte, war Matt Dinniman einer der Hauptautoren, die an dieser Veranstaltung in der Stadt Avilés im Norden Spaniens teilnahmen, die für eine Woche zur Welthauptstadt dieser Genres wird und Literatur, Videospiele und sogar Kino umfasst. Unser exklusives Interview mit Matt Dinniman können Sie unten ansehen.

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Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie er die Herzlichkeit der Fans und ihre Liebe zu seiner Geschichte empfindet, deren Verkaufszahlen gerade aktualisiert wurden, nachdem sie weltweit über 14 Millionen Exemplare verkauft und in 29 Sprachen übersetzt wurde. Der Veröffentlichungsplan der ursprünglichen englischen Version von Dungeon Crawler Carl liegt natürlich vor den anderen Übersetzungen, und es werden englischsprachige Leser sein, die zuerst Carls Schicksal erfahren... Aber es wird nächstes Jahr nicht fertig sein.

"Das neueste englische Buch war 'A Parade of Horribles' und es läuft sehr, sehr gut. Es ist das vorletzte Buch, Buch Neun ist das letzte, aber es wird so lang sein, dass es in zwei Bände aufgeteilt wird. Aber es ist wirklich das letzte Buch, und ich glaube, die Leute sind ziemlich gespannt darauf, was passieren wird", sagte Dinniman.

Es ist noch ein weiter Weg vor uns, bis dieses neunte Buch in die Regale kommt, also haben wir Matt um eine kleine Vorschau gebeten. Doch überraschenderweise war seine Antwort, dass "es noch nicht passiert ist."

"Nun, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ich plane meine Geschichten nicht aus, ich habe keine Ahnung, wie es enden wird. Ich bin genauso gespannt wie ihr, das herauszufinden.

"Es wird aber explosiv, da bin ich sicher."