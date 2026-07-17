Matt Dinniman: "Nichts macht mehr Spaß, als anderen beim Chaos zuzusehen"

HQ

Es ist schwer, wirklich zu definieren, worum es bei Carl the Dungeon Crawler eigentlich geht. Die Marketingkampagne dieses Werks – einer der am schnellsten wachsenden Bestseller der modernen Literatur – hat laut den neuesten Zahlen, die wir vom Verlag hier auf dem Festival erhalten konnten, weltweit über 14 Millionen Exemplare verkauft. Absolut verblüffend. Allerdings hängt alles von Mundpropaganda ab. Und viele der größten Fans von Carl und Prinzessin Donut haben sich in das Avilés-Auditorium begeben, um an einem Vortrag mit dem Autor beim Celsius 232 Horror-, Fantasy- und Science-Fiction-Festival teilzunehmen. Und wenn man sich das Auditorium ansieht, das bis zum Rals gefüllt war, und die kilometerlange (und ich übertreibe nicht, wenn ich von kilometerlangen sage) Schlange, die sich mehrere Stunden für ein Autogramm erstreckte, ist er der Star des diesjährigen Festivals.

Aber in Dinnimans eigenen Worten ist Carl, der Dungeon-Crawler, "die Geschichte eines normalen Kerls und der Katze seiner Ex-Freundin, die entführt werden, um am Lieblingsspiel des außerirdischen Fernsehens teilzunehmen, in dem sie überleben und sich durch alle Stockwerke einer Struktur namens The Dungeon kämpfen müssen".

Außerdem muss er auf jeder Ebene überleben, indem er alle möglichen Bestien tötet und aufsteigt, genau wie in einem Videospiel, mit Zaubern, Fähigkeiten, einem Inventar voller aller möglichen Gadgets... Kurz gesagt: absolutes Chaos.

"Meine Frau und meine vier Kinder haben meine Bücher nicht gelesen. Meine Mutter hat es versucht und gesagt: 'Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?' "

Obwohl es für alle anderen wie Chaos wirkt, ist es nicht für Matt, der jedes kleine Detail akribisch aufzeichnet, um die Kohärenz seines Universums nicht einmal im Geringsten zu gefährden – ein System, das neue narrative Wege eröffnen oder ihn aus kniffligen Situationen herausholen kann. Er verfügt über über 240 Excel-Tabellen, um alles, was er schreibt, zu organisieren – von Monstern über Inventare, Charaktere bis hin zu NPCs.

"Manche Leute denken, ich bereite nichts vor, wenn ich schreibe, und dass alles Chaos ist, und sie haben recht. Aber ich mache mir bei jedem Detail Notizen, damit ich alles im Blick behalten kann. Ich setze einfach alles ein, was ich interessant finde. Und das ist Chaos."

Es ist ein System, das nur er selbst versteht, obwohl er anerkennt, dass er es sich nicht mehr leisten kann, all dieses Wissen ausschließlich auf seinem Computer zu speichern.

"Es gibt eine Datenbank, also musste ich schließlich jemanden engagieren, der alles sortiert, für das Tabletop-Rollenspiel und für die zukünftige TV-Serie."

Es ist schade, dass es zu Letzterem noch nicht viel zu sagen gibt, denn als wir ihn nach der Serie fragten, die Peacock und Seth McFarlane auf Basis von Dungeon Crawler Carl entwickeln, sagte er, die Arbeit habe gerade erst begonnen und alles sei streng geheim.

"Was mir am meisten gefällt, ist, mich hinzusetzen und zu schreiben, weiterzumachen, und weiterzumachen... und ich ziehe mich zurück, schreibe weiter, und wenn es scheinbar keinen Ausweg gibt, schaue ich in die Excel-Tabelle und suche nach einer Lösung. Deshalb werden Matts clevere Fluchten immer verrückter. 'Es ist der einzige Weg', und das ist es, was mich als Autor am meisten befriedigt."

Sein komplexer, schrittweise Schreibprozess erschwert es schließlich, die Spannung um die Figuren aufrechtzuerhalten, und erhöht die Herausforderung.

"Das fünfte Buch war wahrscheinlich das schwierigste, aber nachdem ich das geschrieben hatte, ging das sechste noch weiter, dann das siebte und das achte, das gerade veröffentlicht wurde. Und jetzt schreibe ich das neunte, das das letzte sein wird, obwohl es vielleicht in zwei Teilen veröffentlicht wird, was mich ein wenig nervt, weil ich nicht weiß, wo ich es beenden soll, und das ist das schwierigste Buch, das ich je geschrieben habe."

Wie weit würde Matt Dinniman im Dungeon kommen? "Er würde wahrscheinlich sterben, sobald er die Treppe vom ersten Stock hinuntergeht, von Ratten verschlungen. Wenn er daran vorbeikäme, würde er wahrscheinlich ein Tier auf der nächsten Etage entdecken, es rufen, es streicheln oder so, hinübergehen und – zack – verzehrt werden. Genau wie 99 Prozent der Menschen, die im ersten Stock sterben. Wenn ich den Lesern das sage, werden sie manchmal wütend, aber es ist die Wahrheit."

Sehr bald können Sie unser exklusives Video-Interview mit Matt Dinniman sehen, in dem wir über Dungeon Crawler Carl sprechen... und darüber hinaus.