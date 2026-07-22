Matt Dinniman möchte ein Videospiel-Drehbuch schreiben

HQ

Obwohl Matt Dinniman sagt, dass die meisten Leser seiner erfolgreichen Carl the Mazmorrero-Buchreihe eigentlich keine Gamer sind, ziehen ihre Struktur und die von Videospielen inspirierten Klischees sicherlich die Aufmerksamkeit derjenigen von uns, die sowohl Lesen als auch Videospiele genießen. Während der fünfzehnten Ausgabe von Celsius 232, die letzte Woche in Avilés (Asturien, Nordspanien) stattfand, nahm Matt Dinniman teil und hielt einen Vortrag vor Hunderten von Fans, in dem er Details und Trivia über Carl el Mazmorrero teilte, der gerade sein fünftes Buch auf Spanisch veröffentlicht hat und von dem er acht seiner neun Bücher geschrieben hat (obwohl es bei diesem neunten und letzten Buch einen Haken gibt).

Außerdem gewährte Dinniman Gamereactor ein persönliches Interview, bei dem wir die Gelegenheit hatten, über den Autor zu sprechen – sowohl über seine Bücher als auch seine Arbeitsmethoden – und natürlich über Videospiele. Das Video-Interview mit lokalisierten Untertiteln finden Sie unten.

HQ

Zurück zu seiner Hauptbuchreihe, Carl the Dungeon-Crawler, und dessen Struktur – die der eines Videospiels so ähnlich ist – fragten wir Dinniman danach, und er sagte uns, dass alles auf einem literarischen Genre namens 'LitRPG' basiert. "LIT RPG ist also ein Buchstil, bei dem die Regeln der Welt durch Videospiellogik und/oder Videospielregeln bestimmt werden", sagte Dinniman. "Zum Beispiel bin ich ein Charakter im Buch und habe ein Statusblatt, und ich kann buchstäblich meine Werte aufrufen und sehen, dass ich auf Stufe 17 eine Stärke von zwei habe. Es ist, als würde man ein Videospiel spielen, und es ist ganz anders als das traditionelle Buch."

Matt gab auch zu, ein ziemlich engagierter Spieler zu sein, und räumte ein, dass Resident Evil 4 (die GameCube-Version) und Red Dead Redemption 2 zu seinen Lieblingstiteln gehören, obwohl seine Leidenschaft viel früher begann, als er als Kind das originale Rogue auf dem PC seines älteren Bruders spielte. Und wer weiß, vielleicht stehen Videospiele für ihn am Horizont, sobald die Abenteuer von Carl und Prinzessin Donut zu Ende gegangen sind.

Ich spiele mein ganzes Leben lang Spiele und würde es lieben, wenn Dungeon Crawler Carl zu einem Videospiel gemacht wird. Es ist noch nicht passiert, aber vielleicht doch, aber ich würde auch gerne ein Spiel schreiben. Ich weiß nicht, was ich vorziehen würde, wenn zuerst passiert; Ich würde gerne beides machen. Ich habe so viele Ideen."