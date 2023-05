Matt Damon glaubt nicht, dass es einen Krieg zwischen Barbie und Oppenheimer geben sollte

HQ

Der größte Blockbuster-Krieg des Sommers steht bevor, wenn Barbie und Oppenheimer am 21. Juli gegeneinander antreten. Während sich viele Kinobesucher darauf freuen, zu sehen, welcher Film die Nase vorn haben wird, glaubt ein Star, dass ein friedlicher Ausgang möglich ist.

Matt Damon, der in Christopher Nolans Oppenheimer mitspielen wird, erklärte kürzlich, er glaube nicht, dass es einen Krieg geben sollte. Im Gespräch mit Oppenheimer-barbie" target="_blank">Vanity Fair sagte Damon auf die Frage nach dem bevorstehenden Konflikt: "Die Leute dürfen sich an einem Wochenende zwei Filme ansehen. Oppenheimer ist einer von ihnen!"

Damon wird General Leslie Groves, den Direktor des Manhattan-Projekts, in Oppenheimer spielen. Es scheint jedoch, dass er, obwohl er einen General spielt, mehr als glücklich ist, einen Krieg aufzugeben und zu hoffen, dass beide Seiten am Ende viel Geld an den Kinokassen verdienen, was sowieso das wahrscheinlichste Ergebnis ist.

