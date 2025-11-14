Matt Damon bezeichnet Christopher Nolans The Odyssey als die beste Erfahrung seiner Karriere

Obwohl wir noch mehr als ein halbes Jahr von Christopher Nolans The Odyssey entfernt sind, fährt der Hype-Zug bereits aus dem Bahnhof, da Schauspieler Matt Damon die Erfahrung, die er während der Dreharbeiten gemacht hat, mit Lob überhäuft hat.

Im Gespräch mit Empire sagte Damon : "Ohne Übertreibung, dass es die beste Erfahrung meiner Karriere war." Es scheint, dass Nolan alle Register gezogen hat, um seine Version der antiken griechischen Welt zum Leben zu erwecken, indem er auf dem offenen Ozean schoss, Tausende von Statisten einbrachte und sogar ein echtes trojanisches Pferd erschuf.

"Wir haben nächste Woche das Zeug [mit dem Trojanischen Pferd] gedreht, also frage ich mich: 'Wie machst du das?' Und [Nolan] sagte: 'Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach rein und finden es heraus'", beschrieb Damon. "Wenn du eine existenzielle Krise hast, wenn du an den Sirenen vorbeikommst und an einem Mast festgezurrt bist, dann ist sie da. Wenn es heißt, dass du vor einem Zyklopen um dein Leben rennst, wirst du um dein Leben rennen. Chris versteckt den Ball nicht."

Wir werden bald einen ersten richtigen Blick auf The Odyssey werfen können, denn ein Trailer soll zusammen mit den Vorführungen von Avatar: Fire and Ash im Dezember erscheinen. Andernfalls können wir den Film am 17. Juli 2026 in voller Länge sehen.