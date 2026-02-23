Matt Booty sagt, es werde keine "organisatorischen Veränderungen" bei Xbox-Studios geben

HQ

Gerade als wir uns letzten Freitag abmeldeten und dachten, ein ruhiges Wochenende bevorzustehen, platzierte Xbox das Nachrichten-Äquivalent einer Wasserstoffbombe in unseren Feeds, als bekannt wurde, dass Phil Spencer und Sarah Bond von ihren Führungspositionen zurücktreten würden. Asha Sharma würde als neue Xbox-Chefin übernehmen, während der ehemalige Xbox Studios-Leiter Matt Booty als neuer Chief Content Officer aufsteigt.

In einer Reihe von Blogs einiger ehemaliger und neuer Xbox-Führungspersönlichkeiten sehen wir Erklärungen, die dankbar für die Vergangenheit sind und sich auf die Zukunft freuen. Booty sorgte am Ende seiner Notiz dafür, alle Befürchtungen über mögliche organisatorische Veränderungen nach diesem Führungswechsel zu zerstreuen.

"Mein Fokus liegt darauf, die Teams und Führungskräfte zu unterstützen, die wir haben, und die Bedingungen zu schaffen, damit sie ihre beste Arbeit leisten können. Um das klarzustellen: Für unsere Studios gibt es keine organisatorischen Veränderungen im Gange", schrieb Booty.

Booty sagte außerdem, es gebe "guten Grund, an das zu glauben, was noch kommt." Es scheint, als sei der neue Chief Content Officer darauf ausgerichtet, das zu unterstützen, was Xbox Game Studios derzeit hat, anstatt zu versuchen, es in etwas anderes zu verlagern. "Diese Organisation und ihre Franchises haben seit Jahrzehnten Veränderungen durchlebt, und unsere Stärke liegt in Teams, die wissen, wie man sich anpasst und immer wieder liefert. Dieses Vertrauen basiert auf einer starken Pipeline etablierter Franchises, neuen Wetten, an die wir glauben, und einer klaren Spielernachfrage für das, was wir aufbauen", schrieb Booty.