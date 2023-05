Matt Berry im Gespräch, um der Besetzung des Films Minecraft beizutreten

HQ

Jahre und Jahre nach seiner Ankündigung scheint es, dass die Veröffentlichung des Minecraft-Films endlich in Sicht sein könnte. Jason Mamoa ist der einzige Name, der der Besetzung derzeit zugewiesen wird, aber es scheint, dass er bald einen Co-Star in Matt Berry bekommen könnte.

Berrys berühmteste Rollen stammen unter anderem aus seinen TV-Auftritten in What We Do In The Shadows, Toast of London und The IT Crowd. Seine Stimme ist, gelinde gesagt, ikonisch, und so ist es leicht zu verstehen, warum der Minecraft-Film ihn auf der Besetzungsliste haben möchte.

Laut Minecraft-matt-berry-jason-momoa-warner-bros-1235370880/" target="_blank">Deadline befindet sich Berry derzeit nur in Gesprächen, um in dem Film mitzuspielen, und daher ist seine Rolle im Moment unbekannt. Da das Veröffentlichungsdatum für 2025 festgelegt ist, ist es unwahrscheinlich, dass wir erst später mehr erfahren werden.

Glaubst du, dass Matt Berry in dem Minecraft-Film mitspielen sollte?