Matrix Resurrections kann seine Produktionskosten allein durch die Kinokasse nicht wieder einnehmen

Auch während der Pandemie werden in Hollywood Filme abgedreht und einige davon erweisen sich trotz aller äußeren Umstände als großer Erfolg. Spider-Man: No Way Home hat an der Kinokasse hohe Einnahmen verzeichnet (laut Box Office Mojo gehört der Film schon jetzt zu den zehn erfolgreichsten Kinofilmen der letzten Jahre) und auch James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Fast & Furious 9, Venom: Let There Be Carnage und Dune haben die Taschen der Produktionsstudios gefüllt.

Natürlich sind längst nicht alle Filme ein Kassenschlager. Weder Space Jam: A New Legacy noch The Suicide Squad oder Raya und der letzte Drache konnten im Kino einen bleibenden Eindruck hinterlassen und einige dieser Filme haben bislang nicht einmal ihre Produktionskosten eingespielt. Dieser Liste an Flops müssen wir nun einen weiteren, prominenten Namen hinzufügen: Matrix Resurrections.

Laut World of Reel konnte der Blockbuster bislang weltweit "nur" etwa 125 Millionen US-Dollar einnehmen, was weit unter dem Produktionsbudget (n=190 Millionen US-Dollar) liegt. Was die Kollegen in ihrer Rechnung nicht bedacht haben, sind die Einnahmen aus dem digitalen Verleih, denn auf dem Streaming-Dienst HBO Max läuft der Film ebenfalls. Ob die Masse an Zuschauern aber tatsächlich reicht, um fehlende 65 Millionen US-Dollar abzufedern, das können wir euch nicht sagen.