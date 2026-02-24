Mathias Lessort und seine Frau verurteilen rassistische Beleidigungen und Demütigungen: "Rassismus, der sich als Humor tarnt, ist immer noch Rassismus"

HQ

Mathias Lessort, 30-jähriger französischer Basketballspieler aus Panathinaikos, und seine Frau Traicy Lessort verurteilten einige Episoden von Rassismus gegen den Spieler, die während der Karnevalsfeierlichkeiten in Griechenland und im Finale des griechischen Pokals am Samstag stattfanden, das Panathinaikos mit 79:68 gegen Olympiakos gewann. Während des Spiels riefen einige Zuschauer rassistische Beleidigungen und Gesten:

"Vor Polizisten und Vertretern der Liga! Das Einzige, was sie taten, war, MIR zu sagen, ich solle mich beruhigen, während diese Typen weitermachten und das ganze Spiel über blieben.... Und er war nicht nur ein Typ, sondern 10-15 von ihnen", sagte Lessort auf X.

Aber es gibt noch mehr: Während der Karnevalsfeierlichkeiten am vergangenen Wochenende hat sich ein Mann als Lessort verkleidet, indem er sein Gesicht schwarz und mit einer Krücke bemalt hat, weil Lessort seit Dezember 2024 verletzt ist.

"Was wir auf diesem Karneval gesehen haben, war nicht lustig. Sein Gesicht schwarz zu malen, um meinen Mann oder Schwarze zu imitieren, ist Rassismus. Eine Krücke hinzuzufügen, um seine Verletzung zu verspotten, ist grausam", schrieb Traicy Lessort am Montag (via MundoDeportivo). "Rassismus, der als Humor getarnt ist, ist immer noch Rassismus. Als Karneval getarnter Spott ist immer noch Barbarei."

Lessort erlitt am 19. Dezember 2024 eine schwere Verletzung und brach sich das Wadenbein im linken Bein. Die Verletzung war so schlimm, dass einige Zuschauer ohnmächtig wurden. Er kehrte fünf Monate zurück und spielte 14 Minuten in einem Euroleague Final Four-Spiel gegen Fenerbahçe, wo er sieben Punkte erzielte, aber seitdem hat er nicht mehr gespielt, da er weiterhin unter Schmerzen im Strafraum und Knochenödem leidet.

"Seit über einem Jahr kämpft mein Mann jeden Tag dafür, stärker zurückzukommen. Seine Verletzung ist kein Kostüm, sein Schmerz ist keine Unterhaltung, und seine Identität ist keine Karikatur", sagte seine Frau. "Ich bin stolz auf die Stärke und Würde, die sie zeigt, trotz allem, was passiert. Niemand in Verkleidung wird ihr das nehmen."