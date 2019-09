Materia-System und neue Screenshots vom Final Fantasy VII: Remake

Square Enix hat gestern Abend eine Reihe neuer Screenshots und das offizielle Cover von Final Fantasy VII: Remake enthüllt, das am 3. März 2020 für die Playstation 4 erscheinen wird. Abgesehen von den hübschen Aufnahmen gibt es weitere Gameplay-Details, die wir in einigen dieser Bilder entdecken konnten. Gemeint ist das Materia-System, das zum Stärken von Waffen, Fertigkeiten und Fähigkeiten genutzt wird. Auf einem Screenshot ist beispielsweise deutlich zu sehen, dass Cloud nach der Verwendung von elementarer Materie ein eisiges Buster-Schwert trägt. Auf einem weiteren Bild sehen wir das vollständige Materia-Menü (sowie den aktuellen Status von Cloud). Die komplexen Materia-Verknüpfungen erinnern an das Original, das dürfte Fans positiv stimmen.

Clound und das eisige Buster-Schwert.

Materia-Menü aus FF7: Remake.