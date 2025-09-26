Es fängt etwas wackelig an, um es gelinde auszudrücken. Es ist klar, dass die Netflix-Produzenten in der Pilotfolge einem bestimmten Blickwinkel nachjagten und dass sie separat gedreht wurde, losgelöst von den restlichen fünf Episoden, aus denen die erste Staffel der kürzlich veröffentlichten Dokumentarserie Matchroom: The Greatest Showmen besteht. Der Grund dafür ist ein endloses Nörgeln darüber, wie der pensionierte 77-jährige Barry Hearn sehen will, wozu sein Sohn Eddie fähig ist, bevor er ihm die Verantwortung übergibt, die Verantwortung für eine der größten Sportförderungsfirmen der Welt: Matchroom Promotions.

Für alle, die das Boxen lieben, ist diese Doku-Serie ein absolutes Muss.

Wir alle, die das Boxen als Sport verfolgt haben, vor allem in den letzten vier Jahren, wissen sehr gut, dass Barry den Alltag an seinen Sohn übergeben hat, der in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, mit Live-Boxen über Dazn Geschichte geschrieben hat, einige der größten Kämpfe aller Zeiten organisiert und auf dem bereits beeindruckenden Imperium seines Vaters aufgebaut hat. Eddie Hearn ist ein brillanter Promoter. Er ist derzeit zweifellos der Beste im Boxen und unglaublich frischer, schneller und interessanter als alte Dummköpfe wie Bob Arum und Frank Warren.

Wir werden natürlich Matchroom-Star Conor Benn begleiten, wenn er von Dopingvorwürfen freigesprochen wird.

Nach einem eher langsamen Start nimmt es aber wieder Fahrt auf. Wir können hinter die Kulissen blicken, während Hearn & Co die World Darts Championship und die World Snooker Championship organisieren, AJs knappe Niederlage gegen Dubois betrauern und uns darauf vorbereiten, dass Saudi-Arabien das Unternehmen für über eine Milliarde Pfund kauft.

Matchroom: The Greatest Showmen ist eine Kleinserienproduktion, auf die richtige Art und Weise. Das Porträt von Barry Hearn und Eddi ist intim und herzlich, aber nicht schmalzig, und ihre Beziehung wird als problemlos, warmherzig, aber in gewisser Weise geschäftsmäßig dargestellt. Wir lernen die Leute hinter Eddie kennen, die einen Großteil des Tagesgeschäfts erledigen, und wir treffen Conor Benn während der Zeit, in der er wegen Dopings suspendiert wurde und versuchte, seinen Namen reinzuwaschen und seine professionelle Lizenz wiederzuerlangen, bevor es in die letzte Episode dieses magisch unterhaltsamen, massiv gehypten, Unglaublich erwarteter Kampf gegen Chris Eubank Jr.

Als Eddie kurz davor steht, sich mit Jake, Pauls Manager, zu streiten, ist das einer der Höhepunkte der Serie.

Es ist leicht, Eddie Hearn zu mögen. Normalerweise höre ich mir (als Aufwärmphase für bevorstehende Kämpfe) seine Interviews an, schaue mir die Pressekonferenzen an und alles dazwischen, und unabhängig davon, was man von einem Promoter hält, der sich so sehr engagiert wie er, bietet dieser alte Mann klare Worte, frische Perspektiven und großartigen Humor, konsequent und regelmäßig. Matchroom: The Greatest Showmen ist nur sechs Episoden lang und endet genau dann, wenn es interessant wird, aber für uns Boxfans ist es ein äußerst unterhaltsamer Einblick in ein faszinierendes Geschäft.

