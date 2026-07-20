Masters of the Universe wird diese Woche auf Prime Video landen

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Vielleicht ist es ein Fehler der Produktionsgiganten, die Erwartung geschaffen haben, dass Zuschauer nur sechs Wochen warten müssen, bevor ein großer Kinostart als Teil des regulären bezahlten Abos auf einer Streaming-Plattform erscheint, aber egal, wie die Wahrheit hinter dieser Situation steckt, das Prime-Video-Debüt von Masters of the Universe wird wahrscheinlich das erste Mal sein, dass viele den Film sehen.

Wir sagen das, da Masters of the Universe seine Kinolaufzeit mit nur 113 Millionen Dollar beendete und damit im Vergleich zu The Sheep Detectives, The Drama, GOAT, Wuthering Heights, Backrooms, Obsession und mehreren anderen weitaus günstigeren (und viele davon Indie-) Filme unterschätzte. Zugegeben, Supergirl und Mortal Kombat II, zwei weitere große Action-Epen, haben sich auch nicht viel besser entwickelt, also gibt es vielleicht etwas, das man aus diesen Daten ziehen kann...

Falls Masters of the Universe dein Interesse ein wenig geweckt hat, wirst du vielleicht froh sein zu hören, dass du den Film bald über Prime Video sehen kannst, da die Streaming-Premiere des Films in zwei Tagen angekündigt wurde. Bereits ab dem 22. Juli können Sie den Film über Ihr Prime Video-Abo ansehen, und wenn Sie neugierig sind, ob Sie ihn sich ansehen sollten oder nicht, können Sie hier unsere spezielle Rezension zum Film lesen.