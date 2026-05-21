Masters of the Universe in einem letzten Trailer vor der Premiere gezeigt

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Es scheint, dass die Medien, die bereits Masters of the Universe rezensiert haben, im Allgemeinen sehr zufrieden mit den neuen Abenteuern von He-Man und seinen Freunden auf dem Planeten Eternia sind. Dennoch scheint Amazon MGM Studios nicht ganz überzeugt zu sein, dass die Botschaft über die Exzellenz des Films angekommen ist, weshalb sie nun einen sogenannten Official Final Trailer veröffentlicht haben.

Du kannst es dir unten ansehen, und diesmal geben sie alles. Wir lernen viele ikonische Charaktere kennen, hören die Musik und hören Jared Leto als He-Man – und für alle, die in den 80ern mit He-Man aufgewachsen sind, sieht es wirklich wie ein wahr gewordener Traum aus, in dem alles genau so ist, wie wir es in Erinnerung haben.

Der 5. Juni ist der Eröffnungstag, also verpassen Sie ihn nicht.