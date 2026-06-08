Masters of the Universe feiert eine flache Kinopremiere, während Obsession und Backrooms über 200 Millionen Dollar einspielen

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Willkommen zurück bei Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Es scheint, dass es trotz positiver Mundpropaganda schwierig ist, die Leute zu einem stilvollen Fantasy-Action-Blockbuster zu bewegen, der auf einer IP basiert, die seit Jahrzehnten keine Live-Action-Adaption mehr hatte. Masters of the Universe bewies dies, als er weltweit mit 54,3 Millionen Dollar Premiere feierte (über Box Office Mojo).

50 Millionen Dollar sind eine Menge Geld, aber das Problem ist, dass das Studio viel mehr dafür ausgegeben hat, da das Budget von Masters of the Universe etwa 170 Millionen betrug. Das bedeutet, dass Masters of the Universe sich wirklich behaupten muss, wenn es von seinen Kassenerfolgen im Grünen bleiben will. In diesem Fall könnte man sich von Curry Barkers Film Obsession inspirieren lassen, der in seiner letzten Woche an den Kinokassen weiterhin Millionen von Dollar einspielte und weltweit über 200 Millionen Dollar einspielte. Mit einem Budget von 750.000 Dollar ist es wahrscheinlich, dass er zu einem der profitabelsten Filme aller Zeiten wird.

A24s Backrooms überschritt am Wochenende ebenfalls die 200-Millionen-Dollar-Marke und wurde damit offiziell zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. An anderer Stelle im Horror- oder horrornahen Bereich sehen wir auch, dass Scary Movie 6 bei seiner Premiere gut abschneidet und weltweit mehr als 100 Millionen Dollar einspielt.

Der Ball für Backrooms und Obsession muss irgendwann enden, aber es fühlt sich so an, als würde er uns klar zeigen, wie das Budget eines Films so groß sein kann, wie er möchte, aber das heißt nicht, dass er garantiert ein Publikum anzieht.