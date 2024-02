Masters of the Air ist die meistgesehene Premiere auf Apple TV+

HQ

Steven Spielbergs und Tom Hanks' neueste Darstellung des Zweiten Weltkriegs Masters of the Air wurde lange erwartet und wie seine Vorgänger Band of Brothers und The Pacific wurde auch sie fast einhellig gelobt. Ein Beweis dafür ist, dass es jetzt die meistgesehene Premiere aller Zeiten auf Apple TV+ ist.

Am Premierenwochenende wurde der bisherige Rekord des Streamingdienstes gebrochen, nämlich die zweite Staffel von Ted Lasso. Apple gibt sich hier wie immer etwas bedeckt und gibt keine genauen Zuschauerzahlen bekannt. Der Technologieriese gab jedoch bekannt, dass in den ersten sieben Tagen nach der Premiere von Masters of the Air die Zahl der Zuschauer insgesamt um 65 % und die Zahl der Abonnenten in mehr als 100 Ländern um zweistellige Prozentsätze gestiegen ist.

Hast du den Meister der Lüfte schon gesehen?