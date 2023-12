Masters of the Air im neuen hochfliegenden Trailer

HQ

Das Trio, das mit Band of Brothers und The Pacific die Welt beehrte, ist zurück und bereit, uns mit Masters of the Air hoch in den Himmel zu werfen. Eine brandneue TV-Serie, produziert von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, in der die Zuschauer die Männer der 100th Bomb Group kennenlernen.

Die Serie, die aus insgesamt neun Episoden besteht, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und ist mit Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle und Nate Mann besetzt. Ihr könnt euch die Inhaltsangabe und den Trailer unten ansehen, und wir sind natürlich sehr gespannt, was The Pacific und die Band of Brothers-Gang dieses Mal auf die Beine gestellt haben.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und nach dem Drehbuch von John Orloff folgt "Masters of the Air" den Männern der 100th Bomb Group (der "Bloody Hundredth"), die gefährliche Bombenangriffe über Nazi-Deutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Terror des Kampfes in 25.000 Fuß Höhe auseinandersetzen.

Die Darstellung des psychologischen und emotionalen Preises, den diese jungen Männer zahlten, als sie dazu beitrugen, den Schrecken von Hitlers Drittem Reich zu zerstören, steht im Mittelpunkt von "Masters of the Air". Einige wurden abgeschossen und gefangen genommen; Einige wurden verwundet oder getötet. Und einige hatten das Glück, es nach Hause zu schaffen. Ohne Rücksicht auf das Schicksal des Einzelnen wurde von ihnen allen ein Tribut gefordert.

