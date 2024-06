Master & Dynamic MW75

HQ

Kabellose Kopfhörer werden weiterhin in einem fast unerhörten Tempo hergestellt, insbesondere im Segment der Geräuschunterdrückung, wo die Konkurrenz heute geradezu atemberaubend ist. Umso interessanter ist es, wenn einem ein echtes Schmuckstück in den Schoß fällt, und ja, es ist Master & Dynamic wieder einmal mit einem neuen Kopfhörer, der für Audiophile und Technikbegeisterte gleichermaßen konzipiert ist. Ein kleiner, tragbarer technologischer Triumph, der nicht nur ein erstklassiges Klangerlebnis, sondern auch einen nahezu unübertroffenen Komfort und Funktionalität bietet.

Was ist es also, das den MW75 so außergewöhnlich erstaunlich macht und ihn von der Masse anderer gleichwertiger Audioprodukte abhebt? Um es auf den Punkt zu bringen – sein ausgewogenes Klangprofil, das nicht nur im Mittenbereich vollmundig ist, sondern auch geradezu skandalös kristallklare Höhen und resonante Bässe bietet. Kurz gesagt, dies ist ein Kopfhörer, der entwickelt wurde, um alle Formen von Musik zu akzeptieren und zu übertreffen, was auch immer Sie ihnen zumuten. Die 40-mm-Dynamikelemente aus Beryllium haben eine grausame Präzision und geringe Verzerrung, was zu einem außergewöhnlich reichen und detaillierten Klangbild führt.

MW75 wird in verschiedenen Farbkombinationen angeboten.

Darüber hinaus ist die aktive Geräuschunterdrückung im MW75 das, was ich derzeit im oberen, wenn nicht sogar klassenführenden Segment in dieser Preisklasse nennen würde. Die Schallisolierung mit der Aktivierungsfunktion ist fast vollständig und selbst die anspruchsvollsten lauten Umgebungen können die Kopfhörer problemlos bewältigen,Master & Dynamic und das alles dank der sogenannten fortschrittlichen Hybridtechnologie, die komplexe Software und ein ganzes Arsenal an Mikrofonen verwendet, um Ihre Umgebung zu analysieren.

Werbung:

In Bezug auf das Design ist der MW75 eine fantastische Weiterentwicklung des Vorgängermodells mit einer unverwechselbaren, eleganten und unglaublich ergonomischen Passform. Die Kopfhörer sind aus hochwertigen Materialien wie Leder und eloxiertem Aluminium gefertigt, was ihnen ein luxuriöses Gefühl und eine robuste Haltbarkeit verleiht. Die Ohrpolster sind mit weichem Memory-Schaum überzogen, der sich den Ohren des Benutzers anpasst und auch bei den längsten Hörsitzungen lang anhaltenden Komfort gewährleistet. Der verstellbare Kopfbügel ist außerdem faltbar, wodurch die Kopfhörer bequem tragbar sind, und um das Ganze abzurunden, wiegen sie nur 295 Gramm. Etwas, das zu einem kaum zu übertreffenden Gefühl von luftigem Komfort beiträgt, ohne Kompromisse bei der Verarbeitungsqualität einzugehen.

Durchdacht und stilvoll.

Wenn es um die Akkulaufzeit geht, bietet der MW75 satte 28 Stunden bei eingeschaltetem ANC und fast 40 Stunden ohne, und das Schnellladen bietet drei Stunden Akkulaufzeit bei nur 15 Minuten Ladezeit, eine beruhigende Versicherung. Die Konnektivität ist ebenfalls umfangreich und zuverlässig, sowohl mit Bluetooth 5.1 als auch mit einem kabelgebundenen 3,5-mm-Kabel. Sie können den Kopfhörer auch mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, was ihn ideal für den Wechsel zwischen Computer und Mobiltelefon macht.

Zur Steuerung der Kopfhörer stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Einerseits sind die MW75 mit Touch-Bedienelementen an den Tassen ausgestattet, wodurch sie sowohl intuitiv als auch reaktionsschnell sind, um die Lautstärke einfach anzupassen, Songs zu wechseln oder einen eingehenden Anruf anzunehmen. Aber Sie haben auch spezielle Tasten an den Kappen (Gott sei Dank) sowie eine überraschend nützliche dedizierte App, die nicht nur Firmware-Updates übernimmt, sondern es Ihnen auch ermöglicht, den Klang durch verschiedene EQ-Einstellungen weiter anzupassen.

Werbung:

Sowohl Tasten als auch Touch-Bedienelemente, Sie haben die Wahl.

Aber 600 US-Dollar sind schließlich eine beträchtliche Summe für einen Kopfhörer. Aber für diese Investition bekommt man auch einen der am besten klingenden, komfortabelsten und durchdachtesten in dieser Preisklasse, denn der MW75 stellt die meisten Konkurrenten in den Schatten und dreht Kreise um die weitaus teureren AirPods Max. Denn mit seiner herausragenden Klangqualität, der exquisit effektiven Geräuschunterdrückung, dem erstklassigen Komfort und einem ganzen Arsenal an smarten Features bietet der Master & Dynamic MW75 ein nahezu unvergleichliches Klangerlebnis.