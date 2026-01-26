Master Chiefs Synchronsprecher: "Der Chief wurde in Halo 5 in die falsche Richtung gedrängt"

HQ

Die meisten sind sich einig, dass Bungies Halo-Titel Meisterwerke sind, aber als 343 Industries (jetzt Halo Studios genannt) übernahm, machten sie zuerst Halo 4, das für seine langweiligen neuen Gegner und dafür, zu viel von Call of Duty übernommen zu haben, kritisiert wurde. Als es Zeit für Halo 5: Guardians war, versuchten sie erneut, das Konzept wiederzubeleben, unter anderem indem sie Master Chief ersetzten.

Stattdessen holten sie einen neuen spartanischen Krieger aus dem Nichts herein, namens Locke, den wir plötzlich anfeuern sollten, als er Master Chief jagte, der stattdessen auf eigene Abenteuer gegangen war. Doch das Marketing war mehrdeutig, und bei weitem nicht alle mochten die neue Ausrichtung. Ein Kritiker war Steve Downes, Master Chiefs ikonischer Synchronsprecher.

Am Wochenende veranstaltete er ein Frage-und-Antwort-Gespräch, in dem er mehrere Fragen beantwortete, und unter anderem sprach er über Master Chiefs fünftes Abenteuer, als er nach Gelegenheiten fragte, bei denen es besonders herausfordernd gewesen war, die Figur zu spielen:

"Das, was mir einfällt, als wir Halo 5: Guardians gemacht haben."

Downes erklärte, dass er das Gefühl hatte, 343 Industries sei mit seinem Marketing-Aspekt nicht ganz auf dem richtigen Weg und habe auch das Gefühl, dass sie die Figur in eine Richtung lenken, die nicht zu ihm passt:

"Wir haben auch separate Sessions gemacht, die schließlich Promos und Trailer waren, um Halo 5 zu bewerben. Und wie viele von euch wissen, haben diese Geschichten, diese Trailer, einen irgendwie dazu gebracht, eine Sache zu glauben, obwohl es im eigentlichen Spiel etwas anderes war.

Und ich wusste das irgendwie, als wir es gemacht haben, und hatte das Gefühl, dass der Chef vielleicht in eine Richtung gedrängt wurde, die ich nicht besonders richtig fand. Das zu finden, den Regisseur zufriedenzustellen und gleichzeitig der Figur treu zu bleiben, wurde zu einer etwas größeren Herausforderung als das, was ich gewohnt war."

Stimmen Sie Downes zu, und haben Sie darauf reagiert, dass Master Chief vielleicht nicht ganz so überzeugend war wie sonst in diesem etwas kontroversen Abenteuer?