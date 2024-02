Master Chief und Knuckles spielen die Hauptrollen im neuen Super-Bowl-Werbespot

HQ

Es ist nur noch etwas mehr als eine Woche bis zum wohl größten jährlichen Sportereignis der Welt. Wenn nicht in Bezug auf die Zuschauerzahlen, dann auf jeden Fall in Bezug auf die Einnahmen. In diesem Jahr sind die Tickets so teuer wie nie zuvor und ein durchschnittlicher Sitzplatz kostet laut USA Today 9.619 US-Dollar - das entspricht dem Kauf von 12 iPhone 15S.

Ein weiteres Beispiel für die Üppigkeit der Veranstaltung sind die unglaublich übertriebenen Werbespots, die in den Pausen gezeigt werden. Sie sind zu einer Art Show innerhalb der Show geworden, in der Regel mit großen Prominenten in unerwarteten Rollen (erinnern Sie sich, als die erbitterten Rivalen Jay Leno und David Letterman das Spiel mit Oprah sahen oder als alle 80er-Jahre-Ikonen bei RadioShack auftauchten?), Premieren von mit Spannung erwarteten Filmtrailern und vieles mehr.

Und genau in dieser Kategorie finden wir diese Neuigkeiten. Denn Paramount+ hat nun seinen Super-Bowl-Werbespot für dieses Jahr präsentiert, und darin finden wir sowohl Master Chief als auch Knuckles. Sie können es sich unten in seiner Gesamtheit ansehen.

Der Super Bowl findet in der Nacht zum Montag, 12. Februar, statt. Werden Sie sich das Spiel in diesem Jahr ansehen, um zu sehen, ob San Francisco 49ers den amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs schlagen können?