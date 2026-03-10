Master-Chief-Synchronsprecher kritisiert das Weiße Haus wegen der Verwendung seiner Stimme in "widerlichem und jugendlichem Kriegsporno"

HQ

Der großzügige Einsatz von Gaming-Ikonographie durch das Weiße Haus zur Förderung von Kriegen, ICE und allem, was die Regierung cool aussehen möchte, hat es bereits in einige rechtliche Schwierigkeiten gebracht. Nintendo entschied sich, die US-Regierung zu verklagen, hauptsächlich wegen der Trump-Zölle, aber die Neugestaltung der Titelseite von Pokémon Pokopia, um den Krieg im Iran zu fördern, hat die Beziehungen des japanischen Unternehmens zum Weißen Haus sicher nicht verbessert.

Kürzlich nutzte ein vom Weißen Haus in den sozialen Medien beworbenes Video das Abbild und die Stimme von Master Chief, erneut um den Konflikt im Iran zu promoten. Der Synchronsprecher von Master Chief, Steve Downes, griff am Wochenende ein, um klarzustellen, dass er an dem Video nicht beteiligt war und seine Stimme nicht mit seinem Einverständnis verwendet wurde.

"Es ist mir zu Ohren gekommen, dass mindestens ein Propagandavideo im Umlauf ist, das entweder produziert oder zumindest vom Weißen Haus unterstützt wurde, Bilder von Master Chief verwendet und meine Stimme nutzt, um den Krieg im Iran zu unterstützen." begann Downes. "Ich habe nicht an diesem Video teilgenommen, wurde auch nicht konsultiert, noch unterstütze ich den Einsatz meiner Stimme in diesem Video oder die Botschaft, die es vermittelt."

"Ich verlange, dass die Produzenten dieses widerlichen und kindischen Kriegspornos sofort meine Stimme entfernen," schloss Downes. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist das Video noch online, einschließlich anderer Videospiel-basierten Hommage an den Krieg, wobei Titel wie Grand Theft Auto: San Andreas und Call of Duty genannt werden.