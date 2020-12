Master Chief spielt nun auch Fortnite

You're watching Werben

Fortnite war heute Morgen ebenfalls ein Thema bei den Game Awards, denn Epic Games hat einige Überraschungen für ihr lukratives Actionspiel vorbereitet. Nachdem Kratos aus God of War seit kurzem an die Spieler verkauft wird, springt nun auch der Master Chief in den bunten Battle-Royale-Spaß ab. John wird einen Mini-Pelican als Fallschirm nutzen und mit einem Gravitationshammer zuschlagen, falls ihr euch die nötigen V-Bucks für die optische Anpassung leisten wollt. Den genauen Preis müssen wir noch herausfinden, ihr könnt den kostenpflichtigen Skin aber bereits kaufen.

Wer das DLC-Pack auf der Xbox Series kauft, bekommt übrigens einen schwarzen Skin des Chiefs. Eine weitere Überraschung ist die Karte "Blood Gulch", die den Sprung von Halo: Combat Evolved im Laufe des Nachmittags in den Kreativmodus von Fortnite schafft. Ach und ab dem 16. Dezember könnt ihr euch auf weitere Gäste freuen: Daryl und Michonne von The Walking Dead lassen sich ebenfalls als kostenpflichtige Skins in Fortnite verewigen.

