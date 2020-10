Master Chief liest euch Gutenachtgeschichte aus Halo: Shadows of Reach vor

Bücher, die auf Videospielen basieren, sind normalerweise keine Kandidaten für einen Literatur-Nobelpreis, doch einige Spieler geben sich der offiziellen Fanfiction unabhängig davon sehr gerne hin. Im Halo-Universum gibt es mittlerweile einige sehr spannend geschriebene Sci-Fi-Romane, die sich auf ganz unterschiedliche Aspekte des intergalaktischen Krieges zwischen all den verschiedenen Alien-Völkern und der Menschheit konzentrieren. Heute erscheint das Buch Halo: Shadows of Reach vom Autoren Troy Denning in englischer Sprache und um Werbung dafür zu machen, konnte eine bekannte Halo-Persönlichkeit angeworben werden.

Der Master Chief selbst, bzw. seine englische Stimme Steve Downes, liest auf Twitter ein paar Seiten aus dem Roman vor, um Fans einen kurzen Eindruck davon zu vermitteln. Wer mit John 117 viele gemeinsame Abenteuer verbindet, bei dem kann dieses kleine Experiment gut funktionieren, obwohl Downes' Stimme den deutschen Fans vielleicht nicht allzu bekannt ist. Seit 2012 vertont Tobias Kluckert hierzulande den berühmten Spartaner in der mächtigen Mjolnir-Rüstung.