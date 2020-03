Master Chief kehrt mit Shadows of Reach in Buchform zurück

Wer sich im Halo-Universum auskennen möchte, der wird kaum daran vorbeikommen, die offiziellen Bücher zur Videospielserie zu lesen. Es gibt ganze Buchreihen, die sich thematisch mit den Ereignissen der verschiedenen Ableger des Franchise beschäftigen, vor allem die frühen Spiele sind deshalb gut dokumentiert worden. Halo: Reach wurde zwar bereits in der Vergangenheit aufgegriffen, doch die heldenhaften Taten des Noble Teams bei der Verteidigung des Planeten hallen auch heute noch nach. Am Ende des Spiels konnten Spieler mit Adleraugen erkennen, dass der Master Chief diesen Planeten sicher verlassen konnte, doch es wird ein Wiedersehen geben.

Der offizielle Halo-Account auf Twitter hat letzte Woche ein neues Buch mit dem Titel Halo: Shadows of Reach angekündigt, das uns zurück nach Reach führt. Es ist keine Vorgeschichte für vergangenen Ereignisse, sondern eine Fortsetzung mit John und dem Blauen Team. Das Cover dieses Sci-Fi-Romans Buches erinnert an das Design von Halo Infinite (es stammt vom Künstler Chris McGrath) und die kurze Exposition von offizieller Seite gibt einen vielversprechenden Ausblick:

"Oktober 2559. Es ist ein Jahr her, seit die abtrünnige künstliche Intelligenz Cortana ein galaxienweites Ultimatum gestellt und viele Welten mit ihren unbezwingbaren [...] Vorläuferwaffen unterworfen hat. Außerhalb ihrer Sicht wurden die Mitglieder des Blauen Teams - John-117, der Master Chief, Fred-104, Kelly-087 und Linda-058 von der UNSC Infinity damit beauftragt, eine verdeckte Mission auf dem verwüsteten Planeten Reach vorzunehmen.

Ihre ehemalige Heimat und ihr Trainingsgelände - und der Ort der katastrophalsten militärischen Niederlage der Menschheit gegen Ende des Bundeskrieges. Reach birgt nach all den Jahren immer noch unzählige Geheimnisse. Die Mission vom Blauen Team ist es, in die mit Trümmern gefüllten Tiefen der CASTLE-Basis einzudringen und streng geheime Informationen zu sichern, die in Dr. Catherine Halseys verlassenem Labor eingeschlossen sind. [Diese Berichte] könnten sich als letzte Hoffnung der Menschheit gegen Cortana erweisen.

Reach wurde allerdings auch von einer mächtigen und rücksichtslosen außerirdischen Fraktion angegriffen, die ihre eigenen Gründe hat, dort zu sein. Dieser Feind, der sich als bösartige Besatzungsmacht auf dem zerstörten Planeten etabliert hat, wird die einfache Bergungsoperation des Blauen Teams bald in eine ausgewachsene Krise verwandeln. Und da das Schicksal der Galaxie im Gleichgewicht steht, ist Misserfolg keine Option..."

Halo: Shadows of Reach wurde von Troy Denning verfasst und wird am 22. September in englischer Sprache veröffentlicht (hoffentlich kommt das Werk auch nach Deutschland!). Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, sich auf Halo Infinite vorzubereiten. Weitere Informationen erhaltet ihr bei Halo Waypoint.